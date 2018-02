Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 9 heures

Pour des raisons de sécurité et suite aux préconisations des services de l'Etat, la CINOR et l'entreprise CISE Réunion ont fermé l'accès à la portion du Sentier Littoral Nord située au niveau de la ravine du Chaudron, entre l'aire des Tamarins et le karting. L'aire de pique-nique des Tamarins sera fermée à partir de ce soir, samedi 3 février à 21 heures.

