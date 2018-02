Mercredi 21 février 2018, une délégation de la Grande Comore, menée par le Gouverneur Hassani Hamadi, est venue inscrire l'île dans le collège des collectivités territoriales de la Cité des Dirigeants à Saint-Denis de La Réunion. Gérald Maillot, Président du Conseil de surveillance, et Christophe Di Donato, Président de la structure, ont enregistré cette inscription. Nous publions ci-après le communiqué de la Cité des dirigeants relatif à cet événement.

"C'est avec une grande émotion que je vous reçois Monsieur le Gouverneur. Votre entrée au sein de la Cité des Dirigeants signifie une déploiement de nos travaux dans la zone Océan Indien. C'est l'ambition que nous portions depuis sa création. Aujourd'hui, main dans la main, nous allons travailler ensemble au développement des gisements sur toute la zone, et de l'ancrage territorial", a ainsi expliqué Gérald Maillot, Président du Conseil de surveillance.

Le Gouverneur de la Grande Comore Hassani HAMADI est revenu sur les motivations de son gouvernement pour rejoindre la CINOR et la CIVIS au sein du collège des collectivités de la Cité des Dirigeants. Participer aux travaux de la Cité des Dirigeants va permettre aux entrepreneurs, de bénéficier des éclairages des hommes et des femmes impliqués dans le développement de la Zone.

Or les besoins sont multiples aux Comores avec 45% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. "Nous formons les jeunes générations, mais nous formons des futurs chômeurs puisque les projets de création d'entreprise ne sont pas assez nombreux. Nous avons besoin de vous ", explique Hassani HAMADI. C'est effectivement un acte fort d'attachement à la France ainsi qu'aux valeurs françaises qui est symbolisé ici dans ce partenariat.

"Je me réjouis de la présence de la région à nos côtés", a ajouté, Christophe Di Donato, Président de la Cité des Dirigeants. "Car nous ne pouvions pas réussir l'union économique sans l'implication du chef de file qu'est la Région." D'ailleurs, Mme Faouzia VITRY, 8ème Vice-Présidente de la Région, a souligné cette volonté commune, dans laquelle s'inscrit également la Région qui est de développer la zone Océan Indien conjointement.

"La Réunion ne peut se développer en laissant ses voisins à la traîne. Ce n'est pas possible. Nous devons favoriser les territoires voisins et c'est ainsi que nous parviendront à construire une zone forte, entre l'europe, l'Afrique et l'Asie", a-t-elle justifié avec fougue.

Ainsi, la Grande Comore va donc contribuer aux nombreux travaux amorcés par la Cité des Dirigeants : nourriture, gestion des déchets, gisements... Les sujets sont essentiels dans le quotidien des réunionnais comme des Comoriens.