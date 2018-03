La remise en état de la voie de circulation en partie haute du Chemins Commins à la Montagne, impactée à la suite des dernières pluies, a été achevée ce samedi 17 mars 2018. Nous publions le communiqué de la Cinor à ce sujet ci-dessous.

Le béton posé est un béton fibré, pour une dalle finie d’épaisseur moyenne de 20 cm. Ces travaux de rétablissement de la voie de circulation du chemin Commins, sur l’ouvrage de franchissement du Bras de la Grande Ravine découlant de son affaissement, se révélaient en effet urgents.

Intervenant ce jour, l'entreprise Rocs a coulé un merlon provisoire de déviation des eaux de pluies côté Possession de l’ouvrage, permettant par son positionnement le renvoi d'une bonne partie des eaux vers le caniveau de rive. Alors que, de l’autre côté, le dos d’âne en place vise à limiter les venues d’eau sur la voirie.

"Le béton mis en œuvre est un béton fibré, pour une dalle finie d’épaisseur moyenne 20 cm. Cette dalle s’appuie sur des matériaux recompactés par nos soins et surmontés d’un géotextile et géogrille", explique Xavier Haussaire, Ingénieur Travaux de Rocs.

Par la suite, l'interdiction d'accès au site restera maintenu avec maintien des barrières et panneaux de déviation, etc.) et ce afin de mener les travaux définitifs de confortement. Un point est prévu sur site après le passage des pluies de ce week-end et début de semaine prochaine.

"Si les conditions le permettent, l'entreprise travaillera ainsi à l’étaiement des buses avec pour objectif une réouverture de voie prévue dès le week-end prochain, avant la rentrée scolaire", conclut Fabrice Langlade, directeur du service Infrastructures à la Cinor.