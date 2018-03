72 parcelles à la vente, 36 logements en location-habitation, 2 résidences (haut de gamme et seniors) ainsi qu'un espace mixte de commerces et de bureaux au sein d'un Parc d'activités sur mesure : tel se présente le programme d'aménagement "Concorde" qui verra le jour à partir de 2019. Il s'agit d'un véritable nouveau lieu de vie au coeur de Duparc pour lequel la Cinor prendra à sa charge les travaux d'assainissement et la création d'un réseau routier. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cinor

Situé à 10 minutes du chef-lieu, au sein du quartier Duparc, à Sainte-Marie, le "Concorde" c'est, selon ses futurs concepteurs, un "programme d’avenir pour Sainte-Marie" en matière d’habitat durable, déclinant une nouvelle offre immobilière de haute qualité, un ensemble architectural alliant confort et respect de l’environnement à taille humaine, une programmation répondant aux besoins de logements sur le territoire nord.

"Des produits immobiliers accessibles qui vont permettant aux Réunionnais de devenir propriétaires de leur résidence principale (primo accédants,..) ou pour investir", se réjouit-on du côté de la ville de Sainte-Marie.

Ce développement micro territorialisé propose en outre la création d’un programme équilibré et à l’optimum alliant activités économiques, habitat privé premium, accession (etc), équipements et lieu d’accueil pour seniors.

Et le site bénéficie en outre d'un accès rapide aux principales zones d’activités et bassins d’emplois de La Réunion (Technopole, Zone industrielle du Chaudron…), une connexion à la zone commerciale de Duparc et de nombreux loisirs à proximité (piscine, cinéma, complexe sportif, port de Sainte-Marie, etc).

Un projet qui arrive à point nommé pour conforter Sainte-Marie comme un haut lieu résidentiel au cadre de vie apaisé, tout en participant à équiper et développer le territoire nord.

- 12 000m2 pour le développement économique -

Car en matière économique, le projet ne manque également pas d'atouts !

12.000m2 de surfaces divisibles sont ainsi proposés à la vente et location, avec entrepôts, ateliers, locaux commerciaux, bureaux, etc. Avec la perspective de créations d'emplois directs de 160 à 195 sur la partie activités et de 42 emplois sur les locaux, services, commerces, bureaux et résidences seniors.

Bien évidemment, la Cinor, compétente en matière de développement économique, se félicite de l’accueil de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants et de cette nouvelle offre qui vient compléter celles existantes à Duparc, Beauséjour et à La Rivière des Pluies. "Cela renforce l'attractivité du territoire", se plaît à souligner Gérard Maillot, président de la Cinor.

Yves Ferrières, son vice-président délégué à l'aménagement, tenait à préciser que "si ce projet peut sortir de terre, demain, c'est parce que la Cinor a mené à bien, à partir de 2002, la réalisation de la station d'épuration du Grand Prado, dédiée au traitement des eaux usées de Saint-Denis et de Sainte-Marie pour 60.000 équivalents habitants (EH), extensible à 235 000 EH à l’horizon 2030, en remplacement de l’unité sous-dimensionnée du site de la Jamaïque à Saint-Denis".

- Duparc en travaux -

"Notre STEP rend en effet à nouveau possible, à Saint-Denis comme à Sainte-Marie, des programmes de construction de logements collectifs ou groupés de plus de 200 équivalents habitants et toute réalisation d'immeuble et sans contraintes d’équipements particulier (notamment la réalisation de mini STEP pour des coûts supportés par les aménageurs).

Une station qui contribue à apporter les réponses dont nos habitants, nos entreprises et nos agriculteurs ont besoin dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, le traitement des déchets et la sécurisation de la distribution de l’énergie électrique."

La Cinor confirme en outre que "notre collectivité pilotera, avec la ville, la réalisation de l'ensemble des travaux d'assainissement, de réseaux d'eaux et du réseau routier dans le cadre de ces travaux qui impactent non seulement la rue Concorde, mais aussi l'ensemble des rues de Duparc, de même que celles adjacentes à la rue Louis-Lagourgue.

Nous le faisons en ayant à l'esprit la responsabilité qui nous incombe pour favoriser le bien-être de nos administrés tant en matière d'habitat que de développement économique".

Il ne reste plus qu'à attendre les entreprises qui se chargeront, elles, de créer de la richesse et de l'emploi. La Cinor se dit "prête et fière" de les accompagner dans son rôle de plus grand aménageur du Nord de La Réunion.

• Les espaces de vie et tranches de travaux

Tranche 1 (lancement des travaux début 2018 jusqu’à 2019)

- Concorde Villas : 72 parcelles libre de 210 à 390 m2 pour construire sa maison

- 1 parc d’activités sur mesure proposant 4 000 m2 de locaux.

Tranche 2 (lancement des travaux fin 2018 jusqu’à fin 2020)

- Constellation : une résidence sécurisée haut de gamme, composée de 47 logements clé en main et d’une piscine commune en accession privée (R+1, R+2, R+3).

- Caravelle : une résidence pour sénior de 85 appartements offrant commerces et services de proximité

Tranche 3 (lancement des travaux début 2019 jusqu’à fin 2020)

- Marcel Goulette : 36 logements en location-accession pour devenir propriétaire

- Farman : espace mixte de service, commerces, bureaux et logements