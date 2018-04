La Cinor organise, en partenariat avec 10 acheteurs publics (ou semi-publics), la Grande Journée du Territoire,le jeudi 12 avril au Parc des Expositions de Saint-Denis. C'est la première édition de cet évènement. L'objectif de cette journée et de permettre aux entreprises de se mobiliser et d'échanger auprès d'acheteurs. Les TPE/PME locales pourront prendre connaissance du programme d'activité 2018 en matière de travuaux,de services et fournitures en présence de 10 acheteurs.

Pour les entreprises, c’est l’occasion de se mobiliser et d'échanger auprès des acheteurs sur plusieurs sessions qui, organisées collectivement, sont sources de gain de temps et de productivité.

este un moment de rencontre privilégiée entre acheteurs publics (ou semi-publics), organisations professionnelles et entreprises pour répondre aux attentes des TPE/PME locales en termes de meilleur accès à la commande publique et prendre connaissance du programme d'activités 2018 en matière de marchés de travaux, services et fournitures

Une étape jamais franchie auparavant pour réaliser l'objectif de transparence de la commande publique locale assignée par la convention SBA.

Pour les acheteurs adhérents, il s'agit de profiter de la dynamique impulsée par la coopération pour remettre à l'ordre du jour cette journée de rencontre

"La mutualisation des compétences et des moyens a facilité les choses, car elle est source d'économies pour organiser un tel événement", explique Eric Lallemand, directeur du service achats/marchés à la Cinor. "La démarche n'est pas négligeable dans une ère où les dépenses de fonctionnement doivent être maîtrisées".

Tous les acteurs et partenaires se sont mis "ensemble pour un développement économique plus équitable et responsable de notre territoire".



Rappelons que dans le cadre de la convention " SBA – Stratégie du Bon Achat ", conclue avec les différents organismes représentatifs des TPE/PME, chaque acheteur adhérent s’est engagé à organiser tous les ans une " Journée du Territoire ".

www.ipreunion.com