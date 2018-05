Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

Le salon des seniors se déroulera au parc des expositions de Saint-Denis du vendredi 1 au dimanche 3 juin 2018. Durant ce salon dédié aux 50 ans et plus, la Cinor maintient son attraction phare : la cabine téléphérique. Sur un stand de 100m2,les visiteurs pourront voir la cabine du téléphérique et la diffusion du film en 3D présentant le projet sur grand écran.

Le salon des seniors se déroulera au parc des expositions de Saint-Denis du vendredi 1 au dimanche 3 juin 2018. Durant ce salon dédié aux 50 ans et plus, la Cinor maintient son attraction phare : la cabine téléphérique. Sur un stand de 100m2,les visiteurs pourront voir la cabine du téléphérique et la diffusion du film en 3D présentant le projet sur grand écran.