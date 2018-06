La 15ème Journée mondiale des donneurs de sang est prévue le 14 juin. A La Réunion, cette grande journée prendra la forme d'une méga-collecte de sang organisé au Parc des Expositions de Saint-Denis en partenariat avec le Rotary Club de Sainte-Marie et la Cinor, avec animations, surprise et bien dons de sang sont au programme.

Ce 14 juin 2018 est une journée citoyenne dédiée au don du sang, quel que soit son groupe sanguin. La Cinor confirme une nouvelle fois son partenariat avec l'EFS La Réunion en termes de communication en soutenant cette action. "Partageons notre pouvoir, donnons notre sang !".

Si elle donne l’occasion de remercier tous les donneurs, les bénévoles, les entreprises et les institutions, les salariés et les collaborateurs de l’EFS qui se mobilisent chaque jour pour faire vivre notre modèle transfusionnel, elle vise également à la réussite de sa méga-collecte de sang.

La Cinor sera cette année encore aux côtés de l'EFS en se faisant le relais de cet événément.Notre collectivité qui, dans le cadre de son partenariat avec l'EFS, accueille à raison de trois fois par an les équipes de l'Etablissement Français du Sang La Réunion pour des dons qui ont à chaque fois satisfait aux attentes.

En 10 ans, sur les 25 collectes organisées à la CINOR, près d'un millier de candidats au don se sont présentés, plus de 75 poches de sang ont été prélevées et pplus de 100 nouveaux donneurs ont été recrutés. Un véritable succès !

On rappelle que le don de sang est un acte de partage citoyen, un élément fort du vivre ensemble, bénévole et solidaire.

Il est fondé sur un modèle éthique exemplaire qui permet de répondre chaque année dans notre pays aux besoins d’un million de malades. Ce modèle doit non seulement être défendu, mais il doit surtout être promu.

L’implication de toutes et de tous est ainsi essentielle, tout au long de cette grande chaine de solidarité qu’est le don de sang.