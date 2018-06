Accompagner, soutenir, promouvoir, l'action portée par la Maison de l'Emploi du Nord en termes de création d'emploi, tel est le rôle de la Cinor, de nouveau comme acteur majeur de la Journée de l'Alternance du 27 juin prochain, au Parc des Expositions. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cinor

En rédigeant son projet de territoire, la Cinor s’est donnée un objectif qui constituera également l’un de ses principaux critères d’évaluation : la création de 5000 emplois à l’horizon 2030.

Quelques années plus tôt, en 2007, l’intercommunalité se révélait à l’origine de la création de la Maison de l’emploi du Nord avec comme objectif de favoriser l'insertion des publics en difficulté, animer le territoire autour de l'emploi et soutenir la création d'activité. C’est dire si l’emploi a toujours été une préoccupation majeure de la collectivité du Nord.

165 140 demandeurs d’emploi, dont 21 160 de moins de 25 ans : comment pourrait-il en être autrement dans une île qui comptait, au premier trimestre 2018, 165 140 demandeurs d’emploi, dont 21 160 de moins de 25 ans ?

D'où l'intérêt de ce rendez-vous attendu que constitue la Journée de l'Alternance, présentée en début de semaine en présence de Frédéric Joram, Secrétaire général de la Préfecture, Frédéric Nicolas, Directeur territorial nord-est de Pôle emploi, Ravy Vellayoudom, Président de la Maison de l'Emploi du Nord, Gérard Françoise, Vice-président de la Cinor et des partenaires du service public pour l’emploi et de la formation professionnelle.

En sept éditions, celle-ci est devenue le principal forum lié à l'alternance et à l'emploi à La Réunion. Nul doute que cette huitième édition confortera cette position. Avec le soutien de l'État, de la Région Réunion et de la Cinor, l’objectif de cette manifestation est de promouvoir les contrats en alternance (qu’ils soient d'apprentissage ou de professionnalisation) et d'offrir un lieu d'information, d'orientation et d'échanges. De même, d'informer et d'orienter les personnes en recherche d’emploi, d’échanges entre eux et leurs employeurs potentiels.

Cette journée a en effet pour objectifs de : " faire découvrir aux personnes en recherche d'orientation et d'emploi des métiers et des offres de formations, de permettre aux professionnels de valoriser leurs savoir-faire et d'assurer la promotion ds contrats d'apprentissage et de professionnalisation ", explique la Cinor.

De même, il s'agit de faciliter les échanges entre les jeunes et les professionnels. Rendez-vous le 27 juin au Parc des Expositions de Saint-Denis.