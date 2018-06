Ce mercredi 27 juin 2018, a lieu la journée de l'alternance au parc des expositions de la Nordev à Saint-Denis. Pour ce forum, plusieurs dizaines de stands étaient présents. Centre de formation, Pôle emploi, organismes spécialisés dans l'insertion, la reprise d'étude ou la préparation à des concours ont attiré l'attention des nombreux visiteurs venus chercher des informations sur l'alternance. Organisé par la Cinor, l'État, de la Région Réunion, l'objectif de cette manifestation est de promouvoir les contrats en alternance en apprentissage ou en professionnalisation et d'offrir un lieu d'information, d'orientation et d'échanges. Le Pôle Emploi en partenariat avec la maison de l'emploi du Nord, était aussi présent sur ce salon.

Des dizaines d'exposants ont présenté leurs offres de formations en alternance pour la rentréee 2018, du CAP au master.

Le Pôle Emploi, partenaire de l'évènement, était présent sur quatre stands : mobilité, préparation à l'entretien d'embauche, digital et salon en ligne. Les visiteurs avaient la possibilité de s'inscrire sur le salon virtuel afin de déposer leurs candidatures et d'être ensuite mieux orientés. Des offres d'emplois et formations par alternance en mobilité étaient également proposés.

Virginie Wolff, chargée des relations entreprises au Pôle emploi de Saint-Marie, fait partie des organisateurs de l'évènement. Elle nous explique les objectifs visés par ce salon et les nouveautés du stand de Pôle Emploi pour cette édition 2018. Regardez :

Cette année, le Pôle Emploi propose des simulations d'entretien d'embauche, mais aussi la possibilité d'effectuer des tests d'orientation et de s'entretenir avec un psychologue du travail.

Plusieurs centres de formation étaient présents à ce forum. Pour présenter leur offre et montrer les possibilités d'insertion offertes par les différents parcours en alternance, des étudiants de ces centres allaient au devant des visiteurs. Parmi eux, Nataël Heurtematte, qui, à 17 ans, fait un parcours en alternance au Centhor. Il suit un CAP service et commercialisation en hôtel, restaurant, café. Il souhaite devenir barman. Regardez :

Les visiteurs sont venus nombreux s'informer sur les formations en alternance à La Réunion et en mobilité. Attoumani Nayira, 19 ans, est venue au salon car elle souhaite effectuer un BTS tourisme en alternance.

