Ce jeudi 28 juin 2018, le sentier des oiseaux forestiers du Parc du Colorado a été inauguré en présence de quatre classes des élèves de l'école de Ruisseau Blanc. Situé dans les hauts de Saint-Denis, ce parc de loisir a été le lieu de travail de plusieurs élèves sur la thématique de la protection des oiseaux endémiques de l'île présents sur le site. 91 élèves de cette école de La Montagne ont pu découvrir l'aboutissement du projet sur lequel ils ont travaillé. La Cinor a apporté un soutien technique à ce projet en mettant en place les différents panneaux explicatifs du parcours. L'objectif de ce parcours est de faire découvrir les oiseaux endémiques qui vivent sur le parc et de sensibiliser à leur protection.

Fruit de la collaboration entre les élèves de l'école de Ruisseau blanc de Saint-Denis, et les médiateurs du parc national de La Réunion, les panneaux de neuf espèces d'oiseaux du parc du Colorado ont été dévoilés durant cette matinée. Installés par la Cinor tout le long du sentier du parc, ces panneaux explicatifs décrivent les oiseaux endémiques présents sur le site du parc du Colorado. Ils ont en amont été observés, étudiés puis dessinés par les élèves pour ensuite aboutir à la mise en place des panneaux du parcours.

Ce travail avec les espèces d'oiseaux du site s'inscrit dans une démarche de connaissance et de protection de la biodiversité du parc initiée il ya deux ans par le parcours des plantes endémiques du Colorado. Ce travail collaboratif avait abouti à l'installation tout au long du sentier du Colorado de panneaux explicatifs qui répertorient les espèces végétales endémiques présentes sur le site.

Angélique Mazel, diretrice de l'école de Ruisseau Blanc explique "on a travaillé avec les élèves sur les oideaux endémiques pour qu'ils apprennent à protéger les espèces endémiques du parc national". Les classes de l'école de Ruisseau blanc ont reçu le soutien d'Agenda 21 par le biais de la mairie de Saint-Denis, le soutien et l'appui technique de la Cinor et la collaboration du Parc national de La Réunion.

La directrice de l'école de Ruisseau Blanc explique la démarche pédagogique du projet. Regardez :

Pour l'école Ruisseau Blanc située à La Montagne, ce travail pédagogique est une première. L'autre école de La Montagne Philippe Vinson avait réalisé le parcours des plantes endémiques du site du Colorado en 2017.

Pour ce parcours consacré aux oiseaux, ce sont les enfants qui ont dessiné les différentes espèces représentées sur les panneaux, ceci avec l'appui des médiateurs du Parc national de La Réunion.

- Un partenariat avec le Parc national de La Réunion -

Les médiateurs du Parc national de La Réunion qui travaillent sur le site du Parc du Colorado faisaient office de guides sur ce parcours qui marque l'aboutissement d'une collaborationa avec les élèves de Ruisseau Blanc.

Stéphane Michel, médiateur du Parc national de La Réunion a travaillé sur le projet des oiseaux endémiques du Colorado avec les élèves. Il détaille les étapes de cette collaboration. Regardez :

Les médiateurs du Parc national ont apporté les connaissances scientifiques qui ont permis aux élèves d'observer et de décrire les différentes espèces d'oiseaux du site. L'habitat, le régime alimentaire, la reproduction des oiseaux endémiques n'ont plus de secret pour eux.

Eva, elève de CE1 à l'école de Ruisseau Blanc, a apprécié ce travail sur les oiseaux. Regardez :

En plus des plantes endémiques, les visiteurs du parc du Colorado pourront désormais s'informer sur les oiseaux présents sur le site.

sjb/www.ipreunion.com