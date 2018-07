La Cinor permet aux 16 000 élèves de son territoire de se déplacer gratuitement avec ses cartes scolaires qu'elle distribue actuellement pour l'année 2018-2019. Ces jeunes, inscrits de la maternelle au lycée, à Saint-Denis, Sainte-Marie ou encore Sainte-Suzanne bénéficient de cette gratuité pour emprunter le réseau de bus Citalis.

Cette gratuité découle d'une volonté forte de la Cinor, et concerne les élèves scolarisés en maternelle, primaire, collège et lycée dans le cadre de services de transports dédiés (entre le domicile et l'établissement fréquenté dans la zone de la sectorisation scolaire) ou sur des services réguliers du réseau Citalis.

Une initiative applaudie par une internaute. Regardez :

👌 Parce ce qu'il faut le dire aussi quand on est satisfait : bravo à la @cinor974 ! Les cartes de transports scolaires gratuits de 2018/2019 sont déjà arrivées ! 👌 #team974 #LaRéunion #Cinor #rentreescolaire pic.twitter.com/7Uu0t4ZMgG — Ant-Woman? and the 🦋🇲🇬🇷🇪Myrmicéenne 🐜🐜 (@Pokhara8) 4 juillet 2018

Les inscriptions

Les inscriptions se font au siège de la Communauté, 3, rue de la Solidarité, dans la zone du Triangle, située à l'entrée Est du chef-lieu.

Les élèves se voient remettre une fiche d’inscription récapitulant les coordonnées des parents, l’arrêt de bus concerné et l’établissement scolaire fréquenté par l’élève.