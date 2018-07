Pour les habitants de l'intercommunalité qui n'ont pas le privilège de s'absenter pendant les vacances d'hiver, la Médiathèque intercommunale Aimé Césaire a prévu un programme ludique et varié. Tout un chacun devrait y trouver son bonheur entre lecture, danse, bricolage et cinéma.

Pour les amoureux des livres, la Médiathèque Intercommunale Aimé Césaire organise une rencontre du Club Littéraire, les samedis 21 juillet et 18 août, de 15h00 à 17h30.

Quand aux bricoleurs en herbe (à partir de 14 ans), un atelier " je construis mon bateau " leur est réservé le samedi 11 août de 14h30 à 16h30 (sur réservation).

Et si vous aimez danser (dès 10 ans), pourquoi ne pas vous initier au Quadrille avec le Groupe Salazel, le samedi 28 juillet de 14h à 15h30 et le samedi 4 août de 14h à 15h30 (sur réservation).

La médiathèque n’a pas oublié les cinéphiles qui pourront visionner en famille une sélection de films (places limitées) les mercredi 18 et 25 juillet, 1er et 8 août, les samedis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août à 10h30 ainsi que les jeudi 19 juillet et 23 août à 18h30.

Informations et réservations du mardi au samedi de 10h à 18h auprès de la médiathèque intercommunale, 2 rue de la laïcité, 97441 Sainte Suzanne.

Tél. : 0262 72 18 70.

Email : miac@cinor.org