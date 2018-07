Les écoliers des cinq établissements dyonisiens du primaire (Ecole La Chaumière, Ecole Grand Canal, Ecole Alain Lorraine Moufia, Ecole Candide Azema B et Ecole primaire Bouvet B) qui ont participé aux Ateliers Web Reporter CINOR, soit 225 élèves, ont de quoi être fiers ! Leurs productions ont été visionnées bien au-delà des frontières réunionnaises puisque que la CINOR note des demandes de nouveaux partenaires nationaux pour la diffusion des reportages dont Jeunes Reporters sans frontières, Web TV Locale France et Smartrezo mais aussi un vrai engouement dans les zones internationales francophones.

Enseignants, élèves et médias nationaux suivent de près les productions des écoliers dyonisiens. Ainsi, la chaine YouTube des Ateliers Web Reporter enregistre plus de 5700 abonnés, et plus de 2 255 000 vues dans le monde entier pour les 160 vidéos enregistrées sur la chaine YouTube. Quant au site Run City 974, 90 articles ont comptabilisé plus de 2 100 000 vues.

Des animations ludiques mais surtout pédagogiques

Cette animation citoyenne a été lancée en 2013 par la CINOR. Il s’agit d’initier les écoliers aux médias, de leur permettre d’apprendre à utiliser les outils de communication, mais aussi d’apprendre à décrypter les contenus publiés par la presse. Au cours de ces Ateliers Web Reporter, les écoliers, encadrés par un journaliste reporter, vont réaliser des reportages spécifiques sur des thèmes définis par les projets de classe ou d’établissement, l’écologie, l’équilibre diététique, le jardinage, le racisme, les sciences, la sécurité des piétons… Des animations ludiques mais avant tout pédagogiques, car les reportages sont l’occasion de travailler avec les écoliers l’oralité, la logique, la réflexion, la créativité, l’écoute de l’autre, le civisme. A l’école du civisme au travers des médias, voilà de quoi susciter quelques vocations de grands reporters.

ml/www.ipreunion.com