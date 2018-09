Samedi 15 septembre était organisés dans près de 150 pays du monde la "World CleanUp Day" une vaste opération citoyenne de nettoyage. La Cinor, ses partenaires et le grand public ont marqué de leur empreinte cette action décrite comme "la plus grande action civique positive du monde". en deux heure seulement, près d'un demi tonne de déchets ont été ramassés sur 500 mètres.

Une trentaine de salariés de la Cinor, runéo, Suez, DHL et quelques habitants des environs se sont retrouvés samedi 15 septembre à la ZAC de Gillot à Sainte-Marie, pour une opération de ramassage des déchets abandonnés dans l'environnement à l'occasion de la World CleanUp Day. Dans la demi tonne de déchets ramassés il y avait : 2 mètres cubes d'ordures ménagères, 1 mètre cube de produits recyclables type verre, bouteilles en plastique, canettes, 1/2 mètres cube d'encombrants, mais aussi de déchets dangereux comme des batteries de voiture et huiles de vidanges, et quelques pneus.

Pour cette journée, la Cinor a également accompagné une dizaine d’autres actions de ramassage portées par des associations à Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne sur le thème du “faisons du monde un endroit plus propre et meilleur”.