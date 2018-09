Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

La Cinor, ses partenaires et le grand public ont marqué le samedi 15 septembre de leur empreinte l'opération World Clean Up décrite comme "la plus grande action civique positive du monde". En deux heures, plus d'une demi tonne de déchets ont été ramassés sur 500 mètres 2 mètres cubes d'ordures ménagères,1 mètre cube de produits recyclables type verre, bouteilles en plastique, canettes,1/2 mètres cube d'encombrants, mais aussi de déchets dangereux comme des batteries de voiture et huiles de vidanges, et quelques pneus.

La Cinor, ses partenaires et le grand public ont marqué le samedi 15 septembre de leur empreinte l'opération World Clean Up décrite comme "la plus grande action civique positive du monde". En deux heures, plus d'une demi tonne de déchets ont été ramassés sur 500 mètres 2 mètres cubes d'ordures ménagères,1 mètre cube de produits recyclables type verre, bouteilles en plastique, canettes,1/2 mètres cube d'encombrants, mais aussi de déchets dangereux comme des batteries de voiture et huiles de vidanges, et quelques pneus.