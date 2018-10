Publié il y a 25 minutes / Actualisé le Vendredi 05 Octobre à 15H42

Président de la Fondation La France s'engage, l'ancien Président de la République arrive à La Réunion ce lundi 8 octobre 2018. C'est la Cinor qui a invité François Hollande pour lui permettre de présenter les actions de sa Fondation et de rencontrer les acteurs de terrain engagés dans l'économie sociale et solidaire. Sa dernière visite dans l'île remonte à août 2014 et c'est en tant que chef d'Etat qu'il était venu. Retrouvez toutes les images de cette visite

