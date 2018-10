A presque 40 ans, le PACT Réunion vient de vivre sa première transformation en ayant pris, au terme de son Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre dernier, l'appellation de SOLIHA Réunion, avec maintien de ses missions premières. Elle intègre ainsi de façon officielle la fédération Soliha premier réseau national de l'amélioration de l'habitat avec près de 163 représentations associatives présentes sur tout le territoire français et l'ensemble des territoires des DOM.

Créé en 1979, le Pact Réunion est un organisme mandaté par les pouvoirs publics pour mettre en place la politique de logement social de ses partenaires institutionnels (Etat, Région Réunion, Département de la Réunion, ADEME, mairies, agence d'insertion, CAF, CGSS, Caisses des retraites ...) visant à améliorer l'habitat et, aussi, à la construction de logements évolutifs sociaux (LES). Au terme d'une assemblée générale extraordinaire, les administrateurs ont acté le changement d'appellation pour devenir SOLIHA Réunion. Elle intègre donc officiellement la fédération Soliha premier réseau national de l'amélioration de l'habitat avec près de 163 représentations associatives sur le territoire français et l'ensemble des DOM.

Soliha va s'attacher dans les premières semaines à communiquer, le plus efficacement possible sur ce changement de nom. Spécialement pour les partenaires institutionnels et du grand public. Le nouveau président de SOLIHA, M. Giovanny Poire explique : "Cet évènement est une chance ... il nous offre l'occasion d'une meilleure communication sur l'ensemble de nos dispositifs d'accompagnement".

Chaque année, SOLIHA met en oeuvre un ensemble de travaux d'un montant de 15 millions d'euros en faveur de plus de 500 familles et mobilisent 200 artisans. L'organisme s'appuie également sur un nouvel organisme, géré par M. Serge Gailloy et la direction adjointe Chantal Adolphe, dont la mission sera de parfaire la collaboration opérationnelle avec les partenaires historiques (Région, Département, Etat, CGSS et CAF) et de conclure de futurs partenariat avec les bailleurs sociaux (SIDR, SHLMR, SEDRE, SEMADER) visant à mener en faveur de leurs locataires des travaux d'améliorations légères.

jb/www.ipreunion.com