Organisée par l'Union Régionale des Structures d'Insertion par l'activité économique, en partenariat avec la Cinor, la Journée Régionale de l'Insertion par l'Activité Économique se déroule cette année le vendredi 9 novembre 2018 au Parc des Expositions à la Nordev à Saint-Denis.

Programmé dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, cet événement s'inscrit cette année, sous le signe du développement de nouveaux partenariats et de la professionnalisation des acteurs de l'Insertion par l'Activité Économique. Une démarche qui tient compte du contexte législatif nouveau, relatif au rapport Borello, avec trois axes majeurs : stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, marchés réservés aux Siae, réforme de la formation professionnelle.

- Conférences et formations spécifiques gratuites -

Au programme de cette journée (09h30 à 16h.) : des conférences thématiques, un village des employeurs IAE et des partenaires, un rendez-vous de l’emploi (300 offres) et des formations spécifiques gratuites (Comment monter un dossier ACI, Comment financer son projet IAE à visée économique, Quelles sont les obligations d’un employeur associatif) rythmeront et animeront la Journée.

Outre la Cinor, d'autres partenaires se sont associés dans l'organisation à cette journée au côté de l'Urseiae notamment l'État (Dieccte), la Région Réunion, la Cinor, la Commune de Saint-Denis, le Pôle Emploi, la Maison de l'Emploi du Nord, la Mission Locale Nord, la Fédération des acteurs de la Solidarité, France Active Réunion et la Cress.

Inscription ateliers - conférence en suivant ce lien https://jriae18.mden-reunion.fr/