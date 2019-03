Ce dimanche 3 mars 2019, la seconde édition de la marche pour le climat et la biodiversité à La Réunion. Un rassemblement se fera dès 8 heures au bocage à Sainte-Suzanne, sur place des stands d'information et d'activités des partenaires de l'évènement. Ensuite une marche est organisée avec plusieurs parcours entre 2 et 7 km selon les niveaux des participants. Côté musique, c'est Nono du groupe Kiltir qui est le parrain de l'évènement. Il lira un poème nommé "La Terre est en colère" avant le début des marches. Après l'effort, les participants se retrouveront autour d'un pique-nique partage.

Le Conseil Départemental, la Cinor, la ville de Sainte-Suzanne, EDF, l’OTI Nord, le Sidelec, la Spl Energie, le Rotary club de Saint-Benoît, le CCAS et les associations locales sont les partenaires de la seconde marche pour le climat et la biodiversité. L'objectif est d’amplifier une prise de conscience globale dans la lutte commune contre le réchauffement climatique et apporter une part dans la transition énergétique. Les visiteurs seront informer via les différents stands.

Programme de l'évènement :