La médiathèque organise ce vendredi 8 mars une représentation de " Le bon roi Richard coeur de pomme "

"A la cour du roi, rien ne va plus. Des complots se font et se défont : entre les chevaliers devenus fous et des mages trop ambitieux, le roi ne sait plus où donner de la tête…" Voici le résumé de la représentation, qui démarrera à 18h30 et durera 45 minutes.

Les réservations se font au 02 62 72 18 70. Spectacle tout public.