La Ferme en Ville, première du nom, avec la Cinor comme partenaire master, ouvre ses portes ce mercredi 13 mars 2019 au Parc des Expositions et de congrès de Saint-Denis. L'événement fait la part belle au bio et entend privilégier le "manger sain" au travers de deux halls d'exposition "Terre et Mer", dédiés aux jardins et produits du terroir de l'île.. Le salon fermera ses portes le dimanche 17 mars. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs

"Il manquait un événement à Saint-Denis qui parle de manger sain, d’un retour à la terre et aux produits d’antan. Du lien qui existe entre notre culture et ce qu’il y a dans nos assiettes". C'est à partir de ce constat simple que Willy Zafinedravoul, gérant d’Organizo Events (en chemise bleue sur la photo), a mûri son projet, né il y a plus de trois ans.

Trois années qui ont permis à l'organisateur du salon Zanimos, -et également le promoteur de Kid Créole et des Voix de l’océan Indien- de prendre son bâton de pèlerin et de partir à la recherche des artisans " authentiques ", ceux qui travaillent les produits naturels et veulent développer les filières agricoles de l’île.

S'agissant de la genèse du salon de " La Ferme en ville ", le commissaire général du salon précise que "Le manger sain, le retour à la terre n’est pas seulement un phénomène de mode. Ils correspondent à un besoin, le besoin de redécouvrir ce qu’on mangeait avant. Le besoin également de préserver notre île et développer notre économie en utilisant toutes nos forces, ce qui n’est pas toujours fait".

Pour sa part, la Cinor entend tirer profit de ces vacances scolaires pour contribuer, aux côtés de l'ensemble des acteurs attendus (exposants et partenaires dont la Chambre d'Agriculture, le comité régional de la pêche marine, le Département de La Réunion, l'office de tourisme du Nord de La Réunion, et les partenaires privés et associatifs), à faire connaître aux jeunes du territoire Nord -et redécouvrir pour les moins jeunes, la vie de la ferme, ses hommes et ses femmes, leurs métiers et leurs produits issus de nos terroirs réunionnais.

A cette occasion, l'occasion faisant le larron, la Cinor proposera de faire découvrir, sur un premier pavillon de 54m2, situé au coeur du Hall B, ses projets en matière de développement durable (ressourcerie, tri sélectif, collecte de bio déchets, plan climat, eau et assainissement).

Un Salon “Terre et Mer”

Sur le second pavillon, à l'entré du Hall A, il sera également question de développement de projet maritime, avec la présentation du projet de réaménagement et d'extension du Port de Sainte-Marie dont les travaux débutent en avril 201.

La thématique est également portée par le Pole Emploi , que la Cinor accompagne, dans l'organisation d'une journée “Salon de la Mer” prévue ce mercredi 13 mars, de 8 à 13h, à l'ocasion de la Semaine nationale de l'Emploi maritime, "en mer et sur terre". De même, la thématique mobilités innovantes sera abordée au travers notamment du tramway intra urbain desservant le centre du chef-lieu depuis l'entrée Est de Saint-Denis.

Enfin le développement touristique du Nord sera également au rendez-vous avec l'office mobile de l'OTI et au travers des projets présentés par la Cinor : rénovation de l'aire de jeux du Bocage, aménagement en éclairage du Sentier littoral et rénovation du Domaine de Bois Court.

En somme, ce sont bien cinq jours riches en événements qui se dessinent sur le territoire Nord à l'occasion de ce salon novateur "Terre et Mer"

"Nous savons que l'objectif des organisateurs est de faire de cet événement, un salon de référence, le Salon de l'Agriculture de La Réunion et de l'Océan Indien, c'est tout le mal qu'on leur souhaite", explique Jean-Alix Coindevel, responsable événementiel

Bon à savoir

• La Ferme en ville, du 13 au 17 mars à la Nordev, Hall A et Hall B (également sur les cours extérieures) ouvert de 10 h à 19 h

• 140 exposants, tous locaux

• Stand moyen : 9 m²

• Terre et Mer, Jardins et Produits du terroir de La Réunion

• Prix : 5 euros (adultes) ; 3 euros (enfants)- Entrée gratuite pour les personnes porteuses d'un handicap.

• Partenaires principaux : Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) ; CRPMEM (Comité régional des pêches et des élevages marins) ; Agricultures et Territoires (Chambres d’agriculture) ; Boeuf Pays Ile de La Réunion