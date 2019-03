Parce que la préservation de l'environnement est importante, ainsi que l'eau que nous consommons, la CINOR, runéo et cinq sociétés spécialisées dans la vidange des fosses septiques et des bacs à graisse se mobilisent pour une bonne gestion des matières collectées sur le territoire Nord.

La Cinor et runéo s’associent pour une initiative inédite à La Réunion. Une charte d’engagement a été signée avec les professionnels pour la bonne gestion des matières de vidange et des graisses sur le territoire.

C’est à l’occasion du Salon la ferme en ville que ces professionnels ont choisi d'officialiser leur engagement. Ils ont signé la charte VertuEau, avec pour objectif de garantir aux usagers la traçabilité des matières de vidange collectées sur le territoire, ainsi que leur recyclage à la station d’épuration du Grand Prado à Sainte-Marie.

Une initiative impulsée par la collectivité et l’exploitant de la station d’épuration du Grand Prado, qui permet d’aborder la question de la vidange des fosses septiques et du devenir des matières récupérées.

Le public peut découvrir la charte au Salon la ferme en ville jusqu’au dimanche 17 mars 2019, à la Nordev sur le stand développement durable de la Cinor (hall B).



L’assainissement de nos eaux usées, un impératif pour nos sociétés modernes



Aujourd’hui, pour la salubrité publique et la préservation de l’environnement, il est essentiel de disposer d’un système de dépollution des eaux usées efficace. Ceci passe par la collecte et le traitement des eaux usées à la station d'épuration pour les particuliers raccordés au réseau d'assainissement collectif. Mais ausssi par l'entretien et la vidange régulière des fosses septiques pour les particuliers disposant d'un assainissement non collectif. Enfin, n'oublions pas l'entretien et la vidange régulière des bacs à graisse pour les restaurateurs.

La démarche VertuEau a vocation à apporter plus de transparence et de traçabilité aux usagers du service de l’assainissement non collectif et la garantie que les matières vidangées récupérées par les professionnels seront recyclées.

Les restaurateurs équipés de bacs à graisse sont eux aussi tenus de vidanger régulièrement ces dispositifs afin de protéger le réseau de collecte et l’environnement. En affichant le visuel de la charte VertuEau, ils garantissent à leurs clients l’entretien régulier de ces bacs à graisse par des professionnels agréés.

Des matières recyclées à la station d’épuration du Grand Prado

La station d’épuration du Grand Prado à Sainte-Marie a été pensée selon des filières séparées afin de valoriser l’ensemble des matières qu’elle accueille. Si le rôle premier d'une station d'épuration est de dépolluer les eaux usées, la Cinor a souhaité aller plus loin en équipant le Grand Prado de procédés permettant de donner une seconde vie aux matières issues du traitement de ces eaux usées. Aussi, les matières de vidange et graisses y sont transformées en énergie verte et fertilisant agricole.

Chaque année, la station peut ainsi produire plus d’un million de kWh d’électricité à partir du biogaz issu de la digestion des boues d’épuration dans un méthaniseur. De même, les matières issues de l’assainissement des eaux usées deviennent un fertilisant agricole, des résultats faisant de la plus grande station d’épuration d’outre-mer un ouvrage résolument tourné vers l’avenir.

