Ce vendredi 22 mars à partir de 20h à La Cité des Arts un spectacle intitulé Kabarbatar (théâtre, danse, conte et musique) par la compagnie Lantouraz

La compagnie Lantouraz propose sa première création mise en scène par Chloé Lavaud Almar. Une investigation sur le sens intime des rituels dans la vie des Réunionnais et plus largement des Hommes. Réaffirmant l’idée que, pour rester sains d’esprit, les êtres humains ont besoin de fictions, Lantouraz fabrique pour nous son propre rituel, son propre soin pour l’âme, le Kabarbatar. Ce spectacle mêle musique acoustique, théâtre, conte, poésie et danse. Embarquez pour un voyage à travers une mythologie créole inventée, à la rencontre d’ " Oma, déesse de l’équilibre et de la nature ", " Plantèr ", " Kontèr ", " Dé Grèn "...



Durée 1h, tout public à partir de 12 ans