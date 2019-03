Le projet de réaménagement du Port de pêche et de plaisance de Sainte-Marie fera l'objet d'une enquête publique du 29 mars au 30 avril 2019, en préambule des travaux préliminaires prévus en mai prochain.

Au cours de cette consultation, le grand public est invité à prendre connaissance du projet aux jours et heures d'ouverture des bureaux communiqués, à donner son avis en consignant ses observations sur le registre d’enquête unique ouvert à cet effet.

Il pourra également les adresser par écrit au siège de l'enquête à la mairie de Sainte-Marie ou à l’adresse électronique suivante :enquete-publique@reunion.pref.gouv.fr



Accueil par un commissaire enquêteur

Pour piloter cette consultation, il revient à la Préfecture de désigner un commissaire enquêteur à charge pour lui de recevoir les personnes et de recueillir leurs observations aux jours et heures indiqués, à la mairie de Sainte-Marie, Salle des Mariages.

Il revient par la suite à ce dernier de formuler son avis dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l'enquête.

A l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur pourra être consultée et tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique, à la mairie de Sainte-Marie et à la préfecture (DRECV/BCV) et sur le site internet de la préfecture : www.reunion.pref.gouv.fr.



Le comissaire enquêteur accueillera le public les :

Vendredi 29 mars 2019 : 10h à 13h; Mercredi 3 avril 2019 : 13h à 16h; Lundi 8 avril 2019 : 13h à 16h

; Jeudi 18 avril 2019 : 12h30 à 16h; Samedi 27 avril 2019 : 10h à 13h; Mardi 30 avril 2019 : 12h30 à 16h