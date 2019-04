La Cité des Arts et la compagnie Cirquons Flex présente leur nouveau spectacle " Appuie toi sur moi ". Des représentations sont prévues du 9 au 19 avril 2019 dans les municipalités de la Cinor.

" Appuie-toi sur moi " est un conte circassien qui se veut au plus près du public. Le décor se limite à un cirque à ciel ouvert, une piste octogonale, un mât chinois au centre, où les artistes font vivre le spectacle grâce à leur corps et leur voix. L’acrobatie, le mouvement et la théâtralité des corps entrent en résonance avec le récit oral sans pour autant l’illustrer. Les spectateurs réunis autour de la piste se retrouvent plongés dans l’intimité des protagonistes qui se livrent à cœur ouvert.

Les représentations se dérouleront à :



- Sainte-Suzanne le mercredi 10 avril à 19h au "Rond moring", 1 ter rue des Pêcheurs

- Sainte-Marie les samedi 13 et dimanche 14 avril à 19h devant la médiathèque en centre-ville

- Saint-Denis les vendredi 19 et samedi 20 avril à 19h au "Moufia 2", 2 rue Père Lafosse



Les places étant limitées, il est indispensable d'effectuer une réservation au 02 62 92 09 90 ou sur billetterie@citedesarts.re ou sur place à la Cité des Arts (du lundi au samedi entre 10h et 19h).

A partir de huit ans – durée indicative : une heure