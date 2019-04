Plus de 110 000 visiteurs étaient réunis l'année dernière pour la 30ème édition du Salon de la maison. Cette année, les organisateurs et les exposants veulent voir plus grand, avec des produits phares plus innovants et des animations centrées sur le plaisir et le divertissement. (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

Une planche pour repasser son linge avec ses mains, un ventilateur de plafond sans pale, ou un insecticide naturel à base de granulés... Autant de produits originaux que vous pourrez retrouver à la 31ème édition du Salon de la maison, qui se tient du 27 avril au 5 mai 2019. "L'année dernière, nous avons accueilli 110 000 visiteurs, nous en attendons encore plus cette année !" Le thème du salon est : "Affirmez votre style ! Sage, décalé, vintage ou moderne". Un thème pour "s'adapter à tous les Réunionnais, quel qu'ils soient", explique Yves Ferrières, vice-président de la CINOR.

Sur les 20 000 mètres carrés du parc des expositions, 450 exposants présenteront sur leurs stands respectifs les nouveautés dédiées au monde de la maison. Mobilier, décoration, cuisines, salles de bain, jardin... : tous les secteurs seront présents. Parmi les produits phares en aménagement intérieur, on trouve une cuisine extérieure modulable et transportable, des tentes nomades étanches et anti-chaleur, des terrasses en bois kit pour faire ses aménagements soi-même... "Ce salon est devenu un vrai rendez-vous pour les Réunionnais", ajoute Mickaël Martin, directeur de la NORDEV. Pour les exposants, l'événement est capital, il représente entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires annuel.

"On va faire la fête"

L'organisation souhaite mettre l'accent sur l'aspect ludique et festif du salon. Selon Yves Ferrières, l'échange entre visiteurs et commerçants est important et doit s'articuler autour d'animations, de jeux, de cadeaux pour mettre le public en confiance. "Le mouvement social de 2018 a gêné la consommation et l'investissement, cette année, il faut que les gens se disent qu'ils peuvent se lancer dans de nouveaux travaux, de nouvelles installations. C'est le moment de repartir ! On va faire la fête !"

Des loisirs créatifs seront proposés aux enfants : réalisation de porte-clés originaux, de tableaux, etc... Des ateliers de composition florale seront accessibles aux adultes du 27 au 30 avril puis du 2 au 5 mai. Idem avec des ateliers dits "décalés" dédiés à la décoration d'intérieur. Des sessions de coaching pour aménager son logement seront aussi organisés durant les week-ends et les jours fériés. Et chaque jour à 17h, un artiste réalisera une performance et créera une oeuvre en direct.

Parmi les jeux et concours : celui du plus beau stand, dédié aux exposants. Trois catégories au total : vintage, moderne, décalé. Des lots seront remis aux lauréats. Exemple d'un autre jeu, sponsorisé par Air France, partenaire pour la 2ème fois du salon. Les visiteurs peuvent leur chance tous les jours sur les bornes du stand Air France, 4 lots de billets sont à gagner : un aller-retour Réunion-New York pour 2 personnes, et 3 allers-retours Réunion-Paris pour 2 personnes.

Evolutions pour les prochains salons

Les organisateurs comptent bien faire évoluer les offres du Salon de la maison. "Chaque année nous sommes obligés de refuser des exposants", explique Yves Ferrières. Victime de son succès, le salon pourrait donc gagner en espace dès l'année prochaine. "A la CINOR, on envisage un agrandissement. Les discussions sont en cours pour chercher des espaces à racheter à côté, nous espérons que d'ici décembre 2019 nous aurons une réponse claire à apporter."

Le salon sera ouvert de 10h à 19h. Les tarifs n'ont pas changé : 5 euros l'entrée pour les adultes, 2 euros pour les enfants. On peut d'ailleurs acheter ses billets en ligne. Des navettes gratuites circuleront toute la journée pour permettre aux visiteurs stationnés dans les parkings éloignés d'accéder sans encombre à l'entrée du salon. Plus d'informations sur le site du Salon de la maison.

mm/www.ipreunion.com