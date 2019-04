Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Technopole de La Réunion et ses partenaires, au premier rang desquels la Cinor, lancent, pour la 7ème année consécutive, le concours de création d'entreprises innovantes de La Réunion. Lancé en 2013, le concours de création d'entreprises innovantes a pour but de stimuler les initiatives de création d'activités innovantes à La Réunion, faire émerger des projets de startups innovantes, détecter de nouveaux projets pour l'Incubateur Public et être un tremplin pour les porteurs de projets d'entreprises sur le territoire. Nous publions le communiqué ces organisateurs ci-dessous

