Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 31 minutes

C'est le 17ème magasin E. Leclerc à La Réunion et pas des moindres. Un centre commercial de 21 000 mètres carrés, hypermarché et galerie confondues, accessible depuis la 4 voies entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne. Après le Carrefour Grand Nord et le Jumbo de Sainte-Marie, c'est donc au tour de E. Leclerc de s'implanter sur la commune. L'occasion pour les élus de Sainte-Marie de dynamiser la zone de la Réserve, de proposer plus de choix aux habitants et de créer de l'emploi.

