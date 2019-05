Lundi 20 mai, 5 classes de lycéens se sont mobilisées, avec le soutien d'une demi-douzaine d'enseignants pour une journée consacrée au développement durable. Sous la houlette de madame Beaufils, enseignante et d'Initiatives Océanes, ils se sont munis de sacs vides pour faire la chasse aux saletés sur la plage de galets de Sainte -uzanne derrière la mairie. Plus d'un kilomètre de plage a été ratissé.

Par petits groupes, ces élèves et enseignants voulaient sensibiliser la population à travers ces actes de ramassage d’ordures de tous genres, pour ensuite les trier et les recycler. Tout le monde a contribué en nettoyant cet espace très fréquenté par les pêcheurs et les promeneurs.

Métaux, plastique, verre, et autres déchets ont été récupérés, triés et comptabilisés. La CINOR devait ensuite s’occuper de les acheminer vers les centres de tri ou d’enfouissement.

Le lycée Cluny envisage de renouveler cette opération, nous explique l'enseignant Daniel Ganofsky, à la tête de cette opération, afin de montrer que chacun à sa manière peut participer au bien-être de la planète.