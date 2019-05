Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Vendredi 24 mai 2019, une soirée haute en couleurs aura lieu à la Cité des arts. Débutez à 18h par "Big Shoes" et poursuivez avec le concert B.A.B.S. (Papang, Kwarivsa, Loïc Païnaye, Burning Doll et le Complex de Zik) au Palaxa à 20h. L'entrée est libre et gratuite.

