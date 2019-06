C'était une première édition réussie. La commune de Sainte-Suzanne par le biais de son Centre communal d'action sociale et de son service des sports, en partenariat avec l'Union départementale des CCAS de La Réunion, a organisé le mercredi 12 juin 2019, une journée de rassemblement des seniors, autour de la promotion du bien vieillir : "En forme avec les séniors".

Le passage de la Caravane du Bel Âge a été très appréciée par les 300 séniors présents, qui ont ainsi pu découvrir un village sportif et de prévention. Après le discours des officiels, une zumba géante a donné le coup d’envoi de la manifestation. Des activités sportives adaptées, des séances de massage, de coiffure et des stands d’information ont fait la plus grande joie des séniors présents.

L’après-midi a été ponctuée par la prestation des clubs de 3ème âge de la ville, par des danses et clôturée par une remise de récompenses, pour la participation des seniors à une compétition sportive par le service des sports de la Ville. L’assemblée a pu également découvrir l’activité TCHEGA Danse, nouveau concept qui allie culture et sport.

La ville prévoit de renouveler cette action chaque année, le vieillissement de la population restant un véritable enjeu de société. Pour rappel, La Réunion compte plus de 63.000 personnes âgées de plus de 65 ans et depuis les années 1950, nous constatons un gain de 30 ans d’espérance de vie.

