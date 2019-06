Publié il y a 23 minutes / Actualisé le Vendredi 21 Juin à 13H37

Le Comité régional réunionnais de canoë kayak et la ville de Sainte-Suzanne invitent ceux qui le souhaitent aux journées de l'Olympisme. Elle se déroulent ce samedi 22 juin et continuent dimanche 23 juin 2019 au Stade en Eaux Vives de Sainte-Suzanne. Durant cette journée sera proposée une initiation au rafting et au kayak.

