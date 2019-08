La ville de Saint-Denis met en place plusieurs projets d'aménagement urbain, comme le téléphérique, la Nouvelle Entrée Ouest, Prunel ou encore Centre Indoor. Cette fois l'émission "C'est Capital" se penche sur le projet de téléphérique urbain de la ville.

La première ligne, Chaudron / Moufia / Bois-de-Nèfles, pour rappel sera connectée au réseau de tranport existant, explique la CINOR. Elle s’inscrit dans le projet de Réseau Intégré de Transport Moderne, porté par la ville de Saint-Denis (RITMO), qui comprend la création d’un réseau de 5 lignes téléportées desservant plusieurs quartiers des hauts et les mi-pentes en restant connecté au réseau de transport en commun en site propre du centre-ville.

La seconde ligne, Bellepierre / La Montagne, porte sur 1,3 km et sera reliée par deux stations, qui seront connectées au réseau de transport public Citalis et au futur réseau Run Rail. Pour rappel, ce dernier doit emprunter le Boulevard Sud, entre l’Est et l’Ouest de Saint-Denis. Le futur pôle d’échanges multimodal accueillera la station Bertin-Hôpital. Et c’est au-dessus du belvédère de La Vigie à La Montagne que s’érigera la seconde station.