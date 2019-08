"Le premier rendez-vous de la concertation sur le projet Tram Aéroport entrée Ouest (TAO) ainsi que sur le Plan de Déplacement Urbain (PDU) a débuté ce lundi 26 août 2019 à la CINOR, avec une première rencontre avec le public" écrit la Cinor dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: lp/www.ipreunion.com)

"Dans le cadre d'une concertation globale, l’Agglomération nord de La Réunion (Cinor), seule compéétente pour les transports urbains, engage ainsi la communication sur la première ligne Tram urbain de La Réunion, de même que la révision de son Plan de déplacement urbain) (PDU). Pour rappel, tous les cinq ans, l’agglomération peut décider de réviser son PDU, lequel constitue un document de planification à l’échelle de l’agglomération fixant les grandes orientations en matière de mobilité.

Dans le contexte actuel, la révision de ce PDU constitue une opportunité d’accélérer la mise en oeuvre de nouveaux modes de déplacements pour favoriser la qualité de vie des citoyens du NORD, tout en préservant l’environnement. De fait, le Tramway aéroport entrée ouestt, dit "TAO", représente une réponse durable, nécessaire à court terme !

En effet l'agglomération entière est confrontée à des embouteillages quotidiens, un transport en commun en site propre bus saturé, des habitants du territoire qui, pour certains, renoncent à accepter un travail, car ils ne peuvent pas se déplacer, en temps et heure et, enfin, à un aéroport engorgé auquel on ne pourra plus accéder, dès 2022, sans une solution de transport à haut niveau de services.

Il devient donc urgent de réfléchir , dans le cadre d'une démarche collective, aux mobilités de demain



Une caravane pour aller au coeur des quartiers

Dans le cadre de cette concertation globale a mis en place un dispositif de communication des plus complets avec de supports tant physiques (roll up, dépliants, affiches, flyers, etc) que numériques (vidéo et contenus internet). "Il s'agit pour nous d'aller au devant du public, au coeur des quartiers, ou au sein des centres commerciaux et des marchés forains, là où se concentrent une grosse partie des habitants", explique Jean-Paul Lefèvre, chef de projet de territoire.

L'innovation du dispositif réside dans la mise en place d' une maison de projet mobile : la" caravane Mobilités / TAO. "Celle-ci sera matérialisée par un bus relooké en Tram et aménagé selon la charte de TAO, pour accueillir le public, et mettre à sa disposition différents types d' outils pour s'informer, donner son avis et s'impliquer", relève Dominique Picardo, chef de projet TAO.

La caravane fera des haltes sur chacune des trois communes composant l' intercommunalité. Le planning de passage a été réalisé en choisissant des dates et des lieux en fonction de la probabilité de forte affluence pour que, tout au long de la concertation, la caravane PDU/TAO aille au plus près des habitants sur l'ensemble du territoire NORD, au-delà du tracé du Tramnord. Regardez



Ateliers thématiques, conférences et hackathons

Pour le reste, la Cinor prévoit des rencontres avec le grand public dont des ateliers thématiques, conférences et hackathons sur les thématiques dédiées. Les horaires sont à retrouver sur le site internet de la concertation.

Concernant les ateliers, les inscriptions seront possibles sur le site internet de la concertation. De même, des médiateurs ont été formés par la Maison de l’emploi pour orienter et répondre aux questions. Ces médiateurs seront associés et tutorisés par les médiateurs numériques formés par Simplon dans le cadre d’une promotion issue des QPV (Quartier prioritaire de la ville).

Un applicatif numérique mobilités a été développé en bétatest dans un premier temps, puis, il aura vocation à être utilisé dans les étapes futures de mise en oeuvre des actions du PDU et du Tramway.

Plus d'infos sur www.tao-pdu-cinor.re



• Lieux des expositions permanentes :

- Au siège de la Cinor, 3 rue de la Solidarité, à Sainte-Clotilde/ er dans les mairies de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Denis

- à l’aéroport Roland -Garros, ˆ la médiathèque François-Mitterrand, au Pole Emploi

• Des réunions publiques

- Lundi 26 août- 16h – Cinor / Jeudi 3 octobre - 17h –Hôtel de ville de Saint-Denis / - Jeudi 31 octobre - 17h – cinor

La caravane mobilités / TAO et support de services connectés- 10h-17h en journ?ée / - 9h-13h pour les dimanches aux centres-commerciaux / - 8h-13h pour les march?és / - 15h-22h pour le marché de nuit

• Pourquoi le tram urbain ?

- Un transport économique : un abonnement adapté au budget de chacun

- Un déplacement rapide avec 10 stations desservies : 25 minutes de l’aéroport au coeur de ville, toutes les 6 minutes

- des horaires adaptés à tous les besoins et envies : entre 5h et 1h du matin, avec wifi à bord

- un transport interconnecté au réseau de transport urbain amélioré : bus Citalis, futurs téléphériques, au réseau inter urbain : RRTG, cars jaunes

- un transport écologique avec la fin des embouteillages, 150 000 déplacements voiture en moins - Parkings relais, stations vélos et autos en libre-service

- Un projet pour l'emploi : 300 emplois créés en exploitation et 2000 pendant les travaux

- Un transport accessible avec des dispositifs pour les personnes à mobilité réduite et des espaces intérieurs pour poussette, vélos et valises