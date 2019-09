La caravane mobilités TAO et ses médiateurs était au rectorat ce lundi matin 9 septembre à 9h pour présenter au Recteur et à l'inspecteur de l'Académie - en présence du Président Maillot (Cinor) - le dispositif de concertation pour associer les établissements scolaires du Nord Réunion au projet de tram TAO (tram aéroport entrée Ouest). Objectif : aller vers de futures coopérations fructueuses.

Avec la caravane mobilité il est possible de venir vous informer, et donner votre avis sur le TAO, le projet de tram de la Cinor. La carte des événements à venir est disponible ci-dessous et sur la page Facebook de la Cinor.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com