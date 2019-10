Les vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019, au Stade en Eaux Vives Intercommunal de Sainte-Suzanne, auront lieu "Les journées en direction des élèves fragiles et des personnes à mobilité réduite". Un événement totalement gratuit. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Cinor, qui veut favoriser le développement culturel et sportif de son territoire, organise ce week-end là des activités de kayak et de paddle. La journée du vendredi 11 octobre est dédiée aux élèves fragiles et PMR (personne à mobilité réduite) des établissements. Celle du samedi 12 octobre aux PMR aux familles et autres organisations.

Plus d'infos au 0262 56 66 12.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com