La CINOR s'engage aux côtés des acteurs économiques du territoire Nord dans cette période difficile. Ainsi, une batterie de mesures de soutien aux entreprises vont entrer en vigueur.(photowww.ipreunion.com)

Gérald Maillot, Président de la Cinor engage sa collectivité aux côtés du monde économique. Un ensemble de mesures visant à aider les entreprises du territoire Nord vont être prises, à destination de différents acteurs économiques.

En ce qui concerne les professionnels de l’hôtellerie, il est décidé de suspendre les télé-déclarations et les reversements de la taxe de séjour jusqu’à la fin de l’année, afin de préserver la trésorerie des professionnels en ces temps difficiles.

Pour les bénéficiaires des AOT (autorisations d’occupation temporaire pour les snacks, camions bars, camions pizza etc), ainsi que les "concessions de service sur le domaine public et locaux d'activités" de la CINOR, il est décidé de supprimer du 1er mars jusqu’au mois de septembre au moins le paiement des loyers les redevances du monde agricole, il est décidé d’exonérer, de la part revenant à l’intercommunalité pendant au moins 6 mois tous ceux qui sont soumis à la taxe professionnelle du foncier non bâti.

Concernant les 18.000 entreprises du territoire de la CINOR, il est mis à l’étude une baisse significative de la CFE (anciennement taxe professionnelle), qui représenterait un engagement d’environ 2millions d’Euros de la collectivité au bénéfice de ses entreprises.

Enfin, pour les TPE et les PME, il est proposé un accompagnement gratuit en ligne "Quelle gestion financière face à la crise COVID 19 ? Diagnostic, Financements, Actions, Suivi", d'une durée de 2 journées (ou 4 demi journées) en ligne, interactive, pour aider à prendre les décisions appropriées.

Patrick Legland, professeur affilié au département finance de l'école HEC Paris, donnera des indications et conseils quant aux différentes aides mises en place et travaillera sur les dispositions à prendre en vue de la reprise.

Plus d’informations sont à retrouver sur le site de la CINOR.