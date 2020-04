Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 46 minutes

A partir de ce dimanche 5 avril 2020, le réseau Citalis à Saint-Denis arrêtera les services du dimanche à 15 heures, et ce jusqu'à nouvel ordre. Aussi, pour permettre aux personnes devant obligatoirement se déplacer le dimanche après-midi, entre leur domicile et leur lieu de travail, Citalis met en place un service de transport à la demande. Ce service va permettre de venir récupérer et déposer les voyageurs directement à l'adresse souhaitée.

