La deuxième séance du Conseil Communautaire de la Cinor s'est tenue ce lundi 20 juillet 2020, sous la présidence de Maurice Gironcel, à la salle des fêtes Rwa Kaf de Sainte-Suzanne. Après les votes intervenues en séance, les élus disposent désormais des délégations permettant la "mise en marche" de la Cinor. Nous publions ici le communiqué de l'intercommunalité du nord. (Photo : CINOR)

Après la dernière séance du 10 juillet au Parc des Expositions ayant marqué l'élection du président et des vice-présidents appelés à siéger au sein du bureau communautaire, celle du 20 juillet a permis la désignation des membres des commissions thématiques (environnement, aménagement, transports et déplacements, Culture et Sports, Finances), ceux de la commission appel d'offres et commission Délégation Service Public (DSP), ainsi que des autres membres des diverses commissions : CT, CHSCT, CCSPL, CELECT;

De même, ont été désignés par vote les conseillers communautaires au sein des divers organismes extérieurs, SEM (Maison de l'Emploi du Nord de La Réunion, Nordev, SYDNE, Office de tourisme intercommunal...) et SPL.

Un exercice mené tambour battant et dans un temps record dans le cadre de votes à main levée, les majorités des villes membres s'étant entendues en amont sur les candidatures même celles des “minorités” qui ont toutes eu droit à un représentant au sein des commissions thématiques.

Le budget au menu du conseil communautaire du 24 juillet

Les élus ont de nouveau rendez-vous ce 24 juillet, à la salle polyvalente de Duparc, à l'occasion d'un conseil communautaire archi studieux qui sera le cadre de débats relatifs au rapport du développement durable, des orientations budgétaires, du vote des Budgets prévisionnels (principal et annexes (eau potable et assanissement).

Il sera également question du compte de gestion et des comptes administratifs de l'exercice écoulé, de même que des rapports d'activités des services et des délégués communautaires.

Des points qui auront été abordés et débattus en séminaire par ces même élus, au contact de l'administration le 22 juillet à l'hôtel de ville de Saint-Denis, pour une meilleure compréhension du présent et des enjeux;

Des élus qui, en une journée, en mode apprentissage accéléré, bénéficieront d'une présentation de la CINOR et de ses compétences statutaires par les services, des grands projets en cours et à lancer sur la mandature 2020-2026, ainsi que des dossiers et rapports budgétaires inscrits à l'ordre du jour du conseil du 24 juillet.

Précisons que le port du masque, obligatoire en lieu clos depuis le 20 juillet, sera imposé à tous lors des séances du Conseil de la Cinor.

Les commissions et délégations

Commission d'appel d'offres: Titulaires: Gérard Françoise (Saint-Denis), Audrey Belim (Saint-Denis), François Javel (Saint-Denis), André M'Voulama (Sainte-Marie), Marcel Pony (Sainte-Suzanne)

Suppléants: Jacques Lowinsky (Saint-Denis), Brigitte Adame (Saint-Denis), Karel Magamootoo (Saint-Denis), James Clain (Sainte-Marie), Marie-Andrée Mahomed Issop (Sainte-Suzanne)

Commission des délégations de service publics et des concessions (DSP): Titulaires: Jacques Lowinsky (Saint-Denis), David Belda (Saint-Denis), Dominique Turpin (Saint-Denis), André M'Voulama (Sainte-Marie), Marcel Pony (Sainte-Suzanne)

Suppléants: Gérard Françoise (Saint-Denis), Geneviève Bommalais (Saint-Denis), Julie Pontalba (Saint-Denis), James Clain (Sainte-Marie), Marie-Andrée Mahomed Issop (Sainte-Suzanne)

Commission aménagement/économie: Jacques Lowinsky (Saint-Denis), Fernande Anilha (Saint-Denis), Audrey Belim (Saint-Denis), Erick Fontaine (Saint-Denis), Jean-Pierre Marchau (Saint-Denis), Monique Orphé (Saint-Denis), Haroun Gany (Saint-Denis), Mario Lechat (Sainte-Marie), Stéphane Péroumal (Sainte-Marie), Marie-Lyne Soubadou (Sainte-Marie), Christian Annette (Sainte-Marie), Hermann Sambenoun (Sainte-Suzanne), Marcel Pony (Sainte-Suzanne), Alexandre Lai-Kane-Cheong (Sainte-Suzanne)

Commission environnement et développement durable: Julie Lallemand (Saint-Denis), Ibrahim Dindar (Saint-Denis), Virgile Kichenin (Saint-Denis), Karel Magamootoo (Saint-Denis), Julie Pontalba (Saint-Denis), Benjamin Thomas (Saint-Denis), Corine Babef (Saint-Denis), Marie-Lyne Soubadou (Sainte-Marie), Marlène Rodier (Sainte-Marie), James Clain (Sainte-Marie), Valérie Gravier (Sainte-Marie), Ramata Touré (Sainte-Suzanne), Marie- Andrée Mohamed (Sainte-Suzanne), Daniel Alamélou (Sainte-Suzanne)

Commission transports et déplacements: Jean-Pierre Marchau (Saint-Denis), Audrey Belim (Saint-Denis), Jean-François Hoarau (Saint-Denis), Jacques Lowinsky (Saint-Denis), , Monique Orphé (Saint-Denis), Véronique Pounoussamy (Saint-Denis), Noéla Médéa (Saint-Denis), Mario Lechat (Sainte-Marie), Stéphane Péroumal (Sainte-Marie), Marie-Lyne Soubadou (Sainte-Marie), Gérald Maillot (Sainte-Marie), Serge Alpou (Sainte-Suzanne), Hermann Sambenoun (Sainte-Suzanne), Daniel Alamélou (Sainte-Suzanne)

Commission Politiques sociales et culturelles: David Belda (Saint-Denis), François Javel (Saint-Denis), Yassine Mangrolia (Saint-Denis), Julie Pontalba (Saint-Denis), Joëlle Raharinosy (Saint-Denis), Dominique Turpin (Saint-Denis), Alain Zanéguy (Saint-Denis), Sylvie Billaud (Sainte-Marie), Marlène Rodier (Sainte-Marie), Stéphane Péroumal (Sainte-Marie), Valérie Gravier (Sainte-Marie), Valérie Manciet (Sainte-Suzanne), Hubert Illan (Sainte-Suzanne), Anaïs Singrabayen (Sainte-Suzanne)

Commission Administrations et Finances: Brigitte Adame (Saint-Denis), Gilbert Annette (Saint-Denis), Geneviève Bommalais (Saint-Denis), Gérard Françoise (Saint-Denis), Aurélie Médéa (Saint-Denis), Mathieu Raffini (Saint-Denis), Nadia Ramassamy (Saint-Denis), Richard Nirlo (Sainte-Marie), Didier Gopal (Sainte-Marie), André M'Voulama (Sainte-Marie), Céline Sitouze (Sainte-Marie), Sarah Assama (Sainte-Suzanne), Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne), Alexandre Lai-Kane-Cheong (Sainte-Suzanne)

Commission Consultative des Services Publics Locaux: Titulaires: Orphé Monique (Saint-Denis), Fernande Anilha (Saint-Denis), Yassine Mangrolia (Saint-Denis), Didier Gopal (Sainte-Marie), Marcel Pony (Sainte-Suzanne); Suppléants: Julie Lallemand (Saint-Denis), Ibrahim Dindar (Saint-Denis),Hoareau jean-François (Saint-Denis), Daniel Jatob (Sainte-Marie), Marie André Mohamed (Sainte-Suzanne)

Nordev : Conseil d'administration : Brigitte Adame (Saint-Denis), Jacques Lowinsky (Saint-Denis), François Javel (Saint-Denis), James Clain (Sainte-Marie), Marie-Andrée Mohamed (Sainte-Suzanne); Représentante permanente à l'AG: Audrey Belim (Saint-Denis)

Sodiac : Maurice Gironcel (Sainte-Suzanne), administrateur et représentant à l'assemblée générale

Territo'Arts : Monique Orphé (Saint-Denis), Virgile Kichenin (Saint-Denis), Geneviève Bommalais (Saint-Denis), Sylvie Billaud (Sainte-Marie), Didier Gopal (Sainte-Marie), Valérie Manciet (Sainte-Suzanne), Ramata Touré (Sainte-Suzanne)

Sydne : Titulaires : Jacques Lowinsky (Saint-Denis), Joëlle Raharinosy (Saint-Denis), James Clain (Sainte-Marie), André M'Voulama (Sainte-Marie), Maurice Gironcel (Sainte-Suzanne); Suppléants : Jean-Pierre Marchau (Saint-Denis), Monique Orphé (Saint-Denis), Didier Gopal (Sainte-Marie), Marie-Lyne Soubadou (Sainte-Marie), Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne), Daniel Alamélou (Sainte-Suzanne)

Syndicat des Transports Réunion (SMTR) : Titulaires: Jean-Pierre Marchau (Saint-Denis), Marie Lyne Soubadou ('Sainte-Marie)

Suppléants: Jacques Lowinsky (Saint-Denis), Serge Alpou (Sainte-Suzanne)

Spanc : Titulaires: Karel Magamootoo (Saint-Denis), James Clain (Sainte-Marie), Ramata Touré (Sainte-Suzanne); Suppléants: Jean-François Hoarau (Saint-Denis), Marlène Rodier (Sainte-Marie), Maurice Gironcel (Sainte-Suzanne)

SEMRRE: Sarah Assama (Sainte-Suzanne), conseillère- représentante à l'assemblée spéciale et à l'AG des actionnaires

SPL Marina : Thomas Benjamin (Saint-Denis), conseiller -représentant à l'assemblée spéciale et à l'AG des actionnaires

SPL Horizon Réunion (ex SPL Energies): Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne)

Maison de l'Emploi: Brigitte Adame (Saint-Denis), Mathieu Raffini (Saint-Denis), Stéphane Péroumal (Sainte-Marie), André M'Voulama (Sainte-Marie), Valérie Manciet (Sainte-Suzanne), Marie-André Mahomed (Sainte-Suzanne)

Office de tourisme intercommunal du Nord de La Réunion (OtiR) : François Javel (Saint-Denis), Daniel Jatob (Sainte-Marie), Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne)

Etablissement public foncier de La Réunion (EPFR) :

Titiulaires : Gilbert Annette (Saint-Denis), Jean-François Hoareau (Saint-Denis), Julie Pontalba (Saint-Denis), Thomas Benjamin (Saint-Denis), Richard Nirlo (Sainte-Marie), André M'Voulama (Sainte-Marie), Daniel Alamélou (Sainte-Suzanne), Marcel Pony (Sainte-Suzanne) ; Suppléants: Monique Orphé (Saint-Denis), Karel Magamootoo (Saint-Denis), Mathieu Raffini (Saint-Denis), Dominique Turpin (Saint-Denis), Mario Lechat (Sainte-Marie), Didier Gopal (Sainte-Marie), Maurice Gironcel (Sainte-Suzanne), Hermann Sambenoun (Sainte-Suzanne)

Technopole de La Réunion: Titulaire: Didier Gopal (Sainte-Marie); Suppléant: Virgile Kichenin (Sainte-Marie)

Ile de La Réunion Tourisme: Titulaire: Mario Lechat (Sainte-Marie); Suppléante: Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne)

Fédération réunionnaise du tourisme (FRT) : Hubert Illan(Sainte-Suzanne)

Parc national des Hauts : titulaire: Jean-Pierre Marchau (Saint-Denis); Suppléante: Ramata Touré (Sainte-Suzanne)

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites: titulaire: Corine Thomas (Sainte-Marie); Suppléante: Valérie Manciet (Sainte-Suzanne)

Commission du schéma d'aménagement régional : titulaire: Fernande Anilha (Saint-Denis); Suppléant: Richard Nirlo (Sainte-Marie)

Conseil départemental de l'habitat : titulaire: Erick Fontaine (Saint-Denis) ; suppléante: Marlène Rodier (Sainte-Marie)

Agence Soleil : titulaire: Nicole Fahin (Sainte-Marie); suppléante: Sarah Assama (Sainte-Suzanne),

Agorah : titulaire: Jacques Lowinsky (Saint-Denis), suppléant: Mario Lechat (Sainte-Marie)

Fédération nationale des SCOT : Sylvie Billaud (Sainte-Marie)

Commission départementale de l'information géographique : Ramata Touré (Sainte-Suzanne)

Gestion, enregistrement, observation de La Réunion (GEOD) : titulaire: Yassine Mangrolia (Saint-Denis), suppléante : Sarah Assama (Sainte-Suzanne)

ATMO Réunion (qualité de l'air à La Réunion) : titulaire: Ramata Touré (Sainte-Suzanne); suppléant : Mathieu Raffini (Saint-Denis)

Commission consultative du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux : titulaire: Julie Lallemand (Saint-Denis); suppléant : Serge Alpou (Sainte-Suzanne)

Commission d'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air (PROA) : titulaire: Ramata Touré (Sainte-Suzanne); suppléant : Ibrahim Dindar (Saint-Denis)

Amorce : titulaire: James Clain (Sainte-Marie); suppléante : Geneviève Bommalais (Saint-Denis)

CNARM: Erick Fontaine (Saint-Denis);

Centre Hospitalier Universitaire : Brigitte Adame (Saint-Denis), Daniel Jatob (Sainte-Marie)

Conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes : Gérard Françoise (Saint-Denis), Marlène Rodier (Sainte-Marie)

Groupement des autorités responsables de transport (GART) : Titulaire : Audrey Belim (Saint-Denis); suppléant : Hubert Illan (Sainte-Suzanne)

Centrale d'achat du transport public : Véronique Pounoussamy (Saint-Denis)

SA Aéroportuaire Roland-Garros Aéroport de La Réunion : André M'Voulama (Sainte-Marie)

Association de gestion du centre-ville dionysien : François Javel (Saint-Denis), Yassine Mangrolia (Saint-Denis)

Agence régionale de santé océan indien: Daniel Jatob (Sainte-Marie), Sarah Assama (Sainte-Suzanne)

Commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Roland-Garros : Titulaire : Rémy Lagourgue (Sainte-Marie); suppléant : Benjamin Thomas (Saint-Denis

Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : Valérie Manciet (Sainte-Suzanne), Ibrahim Dindar (Saint-Denis)

Commission départementale des espaces, sites et itinéraires : Titulaire :Marie-André Mohamed (Sainte-Suzanne); Suppléante : Corine Gauvin (Sainte-Marie)

Comité de programmation leader : Marcel Pony (Sainte-Suzanne)

Commission départementale d'aménagement commercial (SCOT) : Titulaire : Yassine Mangrolia(Saint-Denis); Suppléant : Mario Lechat (Sainte-Marie)

Sidelec : titulaire Stéphane Péroumal (Sainte-Marie), Suppléant : Jean-François Hoareau (Saint-Denis)

Prunel: Gérard Françoise (Saint-Denis)

GIP CYROI: Virgile Kichenin (Saint-Denis), Aurélie Médéa (Saint-Denis), Benjamin Thomas (Saint-Denis), Mario Lechat (Sainte-Marie), Serge Alpou (Sainte-Suzanne)

Commission de médiation du droit au logement opposable (COMED): Erick Fontaine (Saint-Denis)

Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives: Erick Fontaine (Saint-Denis)

Service extérieur des Pompes funèbres (CIBR) : Nicole Fahin (Sainte-Marie), Corine Thomas (Sainte-Marie), Geneviève Bommalais (Saint-Denis), Sarah Assama (Sainte-Suzanne)

Commission Locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) : Brigitte Adame (Saint-Denis), Gérard Françoise (Saint-Denis), Didier Gopal (Sainte-Marie), Mario Lechat (Sainte-Marie), Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne), Hermann Sambenoun (Sainte-Suzanne)

Comité technique Cinor: Titulaires : François Javel (Saint-Denis), Marie-Lyne Soubadou (Sainte-Marie), Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne);suppléants : Monique Orphé (Saint-Denis), Daniel Jatob (Sainte-Marie), Hubert Illan (Sainte-Suzanne)

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Cinor (CHSCT) : Titulaires: Julie Pontalba (Saint-Denis), Stéphane Péroumal (Sainte-Marie), Johanna Coutandy (Sainte-Suzanne); Suppléants: Yassine Mangrolia (Saint-Denis), André M'Voulama (Sainte-Marie), Hubert Illan (Sainte-Suzanne)

Ecole de musique intercommunale de Beauséjour (conseil d'établissement): titulaires: Monique Orphé (Saint-Denis); Stéphane Péroumal (Sainte-Marie), Hubert Illan (Sainte-Suzanne); Suppléants : Mathieu Raffini (Saint-Denis), Rémy Lagourgue (Sainte-Marie), Valérie Manciet (Sainte-Suzanne)

Nexa : Fernande Anilha (Saint-Denis), représentant au CA et à l'AG des actionnaires