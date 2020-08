Le levage du premier des 26 pylônes du tracé de la première ligne du téléphérique urbain de la Cinor, desservant les quartiers du Chaudron, de Bois-de-Nèfles, s'est déroulé ce lundi 10 août 2020 à Bois de Nèfles, sur le site d'accueil de la future gare. Cette première ligne, Chaudron / Moufia / Bois-de-Nèfles sera connectée au réseau de transport Citalis existant qui transporte plus de 21millions de voyageurs par an. La mise en service de la ligne est prévue pour la mi 2021 (Photo d'illustration www.ipreunion.com))

Cette première ligne du téléphérique couvrira un tracé de 2,7 km comprenant 5 stations, 6000 voyageurs seront transportés par jour avec un débit potentiel de 1000 voyageurs par heure. Les travaux coûteront 50 millions d’euros - en tenant compte des opérations connexes -, financée par la Cinor, la mairie de Saint-Denis, la Région, l'Europe, l'AFD et la Banque des territoires.

Cette première ligne "tient également compte du futur projet de réseau ferroviaire qui desservira nos trois communes membres et où des discussions sont en cours pour un tracé allant de Saint-Benoît à Saint-Denis" précise la Cinor. "Cette ligne s’inscrit aussi dans le projet de Réseau Intégré de Transport Moderne, porté par la mairie de Saint-Denis (RITMO), qui comprend la création d’un réseau de 5 lignes téléportées desservant plusieurs quartiers des hauts et les mi-pentes en restant connecté au réseau du TCSP du centre-ville" dit encore l'intercommunalité du nord.

- Livraison en 2021 -

Ce lundi l'opération de levage du pylône a eu lieu en présence du président de la Cinor, Maurice Gironcel, de la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, des représentants de la Région, de l'Europe, des financeurs, ainsi que du groupement des entreprises Filao et autres élus et acteurs des quartiers environnants.

Le levage du pylône a été précédé d'une visite des chantiers des cinq futures gares de la première ligne du téléphérique. Les travaux préparatoires (défrichage, sondages, et autres dévoiements de réseaux) sont désormais terminés sur les sites des futures stations du téléphérique (Chaudron, Campus, Moufia, Bancoul et Bois de Nèfles) et des sites d’implantation des 26 pylônes.

"Au fil des mois et de l'avancée des travaux, le grand public a sous les yeux la démonstration que le téléphérique à La Réunion c’est possible. Les riverains constatent chaque jour l’avancée des travaux ” commente la Cinor dans un communiqué. Pour tendre vers une mise en service le plus rapidement possible, la Cinor a lancé simultanément les travaux sur les cinq stations composant le téléphérique urbain. "La livraison du premier téléphérique urbain de l’outre-mer français, et de France, de par son ampleur, est prévue dès la rentrée 2021" note la Cinor.

Maurice Gironcel s'est félicité que la région Nord et Saint-Denis “disposeront bientôt du premier téléphérique urbain de France”. Ericka Bareigts, a mis en avant “l'innovation écologique qui participera à désenclaver les hauteurs de la ville et à fluidifier la circulation”. Tous deux se disent attentifs à ce que “l'impact des travaux sur les riverains soit le plus limité possible. Nous mettons tout en oeuvre et resterons vigilants sur ce point durant des travaux”, même s'il est prouvé que la gêne est relativement faible pour ce type de travaux”.

Concernant les aspects financiers, la Cinor précise dans un communiqué que “la réalisation de ce projet est relativement bon marché au regard du transport par bus qui nécessite des infrastructures importantes”.

- Une autre ligne en 2022 -

"Nous mettons en oeuvre ce projet ambitieux de lignes téléphériques car il va permettre de faciliter les déplacements entre les hauts de la commune, les secteurs basés en mi-pentes et le littoral", a aussi commenté le Président de la Cinor.

"Ce projet est le fruit d’une réflexion globale et vient répondre à une problématique de déplacements devenue majeur, notamment pour le chef-lieu. Il s’agit pour nous d’apporter une des réponses au tout auto" a ajouté la maire de Saint-Denis. "De plus, le transport par câble constitue un mode de transport respectueux de l’environnement" note la Cinor.

La Cinor et la mairie de Saint-Denis rappellent également que ce premier téléphérique urbain sera suivi d'un deuxième reliant la Bellepierre. à la Montagne prévu pour 2022, "témoignant d'une adhésion forte à ce mode de transport novateur". "Sur l'île, d'autres communes, ainsi qu'une agglomération ont déjà lancé des études. Il en est de même à Mayotte puisque nous avons été approchés en ce sens", se réjouit le président de la Cinor.

- Des points info-proximité -

"Ce projet s'est bâti avec une forte participation des citoyens. La “maison de projet téléphérique”, hébergée au sein de la Bibliothèque Alain Peters (BIAL), a permis ainsi aux administrés, sur toute une année, de prendre connaissance et de participer directement à la construction du projet" indique la Cinor.

Pour poursuivre cette dynamique, de concert avec la Cinor, “des points info-proximité verront le jour sur les quartiers impliqués par les futurs aménagements. Et des réunions publiques d’information vont continuer à s'organiser auprès des riverains, associations, commerçants et l'ensembe des personnes concernées par le projet”, précise Ericka Bareigts.

Le téléphérique en chiffres

- 2,7 km de ligne 5 stations

- 46 cabines de 10 places assises

- 1 cabine toutes les 36 secondes en station (toutes les 30 secondes aux heures de pointe)

- 6000 voyageurs environ par jour

- 14 minutes de trajet du Chaudron à Bois de Nèfles

- 3 minutes entre chaque station

- 26 pylônes

- 45 milions d'euros d’investissement; 5 millions d'euros pour les aménagements

- Exploitation et maintenance : 2,3 millions d'euros par an

- Financement: 15, 9 millions d'euros Feder/Région,

- Subventions : 12 millions d'euros AFD; 10 millions d'euros CDC