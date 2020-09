Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Durant tout le mois septembre à la Bial (Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine), l'artiste plasticienne réunionnaise Elsa Moscato propose un voyage étonnant et onirique dans un monde peuplé d'animaux à la fois étranges et sympathiques. Une exposition pour petits et grands.

