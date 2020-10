La mairie de Sainte-Suzanne se mobilise en mettant en place une journée solidaire, ce samedi 3 octobre 2020, de 10h à 16h, afin de proposer aux familles de venir confectionner des masques en tissu. Des kits masques et des machines à coudre seront à disposition. Une équipe de bénévoles de l'association AFAR expliquera les rudiments de la confection de ces masques. Nous publions le communiqués ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Nous traversons une crise sanitaire très grave où l’économie est directement touchée. Le budget des ménages est fragilisé. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la systématisation du port du masque dans les espaces clos des établissements scolaires pour tous les adultes et pour les enfants à partir de 11 ans.

Entre les masques jetables ou en tissu, le budget qu’il faut y consacrer n’est pas sans contraintes et des frais supplémentaires pour les familles. La Mairie de Ste Suzanne avec Monsieur le Maire et Madame Ramata Touré soutenue par la Cinor, ont mis en place une journée solidaire, le samedi 03 octobre, dans la salle du Bocage et ce, afin de proposer aux familles d’apprendre à confectionner les masques de leurs enfants.

C’est avec le précieux soutien de l’association de l’AFAR (qui durant le confinement s’est déjà fortement mobilisée en offrant son savoir faire en confectionnant des masques en tissus homologués) que nous accompagneront les familles dans la confection de masques. Des "kits masques enfants", des machines à coudre seront mises à disposition du public, entouré de bénévoles de l’AFAR afin d’apprendre les bons gestes de fabrication.

Cette action se veut solidaire et sociale. L’objectif étant de répondre aux besoins des familles faisant face à ces contraintes financières".