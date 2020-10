En partenariat avec la Cinor, Suez Recyclage lance un appel à participation artistique pour l'habillage graphique de sa flotte de véhicules légers et de camions-bennes chargés de la collecte des déchets. Cet appel a pour objectif de donner une nouvelle image du recyclage et de la valorisation des déchets sur l'île en utilisant les véhicules dédiés à la collecte ou à la médiation comme support pour des créations graphiques originales. Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu'au jeudi 11 octobre. Une récompense de 3.000 euros est à la clé. Nous publions le communiqué ci-dessous.

SUEZ Recyclage et Valorisation Réunion gère la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et des emballages ménagers recyclables (EMR) sur les communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne.

Les propositions artistiques doivent permettre de sensibiliser la population réunionnaise à l’importance du tri, du recyclage, contribuant à la préservation et la restauration du capital naturel de l’île. Des sujets comme la transformation des déchets en richesses pour tendre vers un environnement durable, l’innovation et la valorisation des métiers chauffeur et ripeur sont attendus. Globalement, les propositions pourront faire référence aux caractéristiques culturelles et géographiques du territoire réunionnais, à ses paysages ou encore à sa faune et sa flore.

- Règles de participation -

Cet appel à candidature est ouvert aux artistes et graphistes indépendants pour des réponses individuelles ou aux écoles et centres de formations spécialisés dans le domaine pour des réponses collectives (ESA Réunion, l’ILOI, ENSAM, Arts appliqués…). Les candidats sont basés à La Réunion. Cet appel ne s’adresse pas aux agences de communication.

- Calendrier -

• Remise des candidatures jusqu’au 11 octobre minuit sur concourssuezreunion@gmail.com

• Pré-sélection des 5 finalistes les 13 et 14 octobre.

• Retrait du dossier technique le 15 octobre auprès de SUEZ RV Réunion à l’adresse suivante : 30 rue André Lardy Les Cuves, 97438. Les candidats profiteront de ce jour pour poser leurs éventuelles questions.

• Dépôt des dossiers artistiques jusqu’au 9 novembre 17h contre signature au 30 rue André Lardy, Les Cuves, 97438 Sainte-Marie.

• Oral final le 12 novembre dans les locaux de SUEZ à Ste Marie.

- Modalités financières -

• Un prix d’un montant de 3000 euros sera attribué au projet lauréat.

• Les candidats arrivants en 2ème et 3ème position du classement recevront également une dotation financière d’un montant de 300 euros chacun.

- Les documents à télécharger -

• La fiche de candidature

• L’autorisation parentale

• La note d’intention

• Le règlement

• L’appel à projet