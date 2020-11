Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le 1er décembre 2020 aura lieu la deuxième édition Bati-tropical et numérique organisé par la Technopole de La Réunion. Des présentations, des démonstrations et des visites en live et en ligne sont prévues tout au long de la journée. Nous publions ici le communiqué de la Technopole de La Réunion. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

