Les travaux du Cube ont officiellement été lancés par le Cinor et ses partenaires ce mardi après-midi à Saint-Denis. Ce pôle dédié à l'innovation scientifique permettra à termes la création de près de 200 emplois. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Un sentiment de fierté planait dans l'air ce mardi après-midi sur le chantier du Cube qui, une fois jailli de terre, constituera la première plateforme de services dédiée aux sciences du vivant dans les Outre-mer. Le président du Cinor, Maurice Gironcel, et la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, affichaient ainsi un large sourire en dévoilant officiellement au public le premier panneau du futur pôle.

S'étalant sur 4000 mètres carrés et quatre bâtiments répartis sur quatre niveaux, le Cube pourra accueillir une cinquantaine de start-up et jeunes entreprises innovantes, permettant à termes la création de 200 emplois. Regroupant à la fois des espaces de travail et des pépinières en guise de logements, ce nouveau lieu de recherche scientifique visera à accélérer et stimuler divers projets collaboratifs entre laboratoires et autres plateformes technologiques. "C'est un moyen de montrer aux jeunes Réunionnais que l'on croit en eux et en leur projets", se félicite Ericka Bareigts.

Initialement prévu en 2018, les travaux du Cube ont dû être reportés en raison de la crise sanitaire actuelle, à l'image de nombreux projets. La livraison devrait désormais avoir lieu fin 2021. Maurice Gironcel présente dès lors ce projet comme "une bouffée d'oxygène pour l'économie locale".

Pour Benjamin Thomas, président du GIP CYROI, l'un des partenaires du Cinor dans cette opération, le Cube repose sur "un modèle économique viable", qui "a vocation à se développer dans les années futures".

Afin de le mener à bien, la Cinor a en effet souhaité collaboré avec une coopérative d'artisans locaux, l'ARBRE, qui en prenant en charge la réalisation des travaux a permis à une douzaine d'entreprises réunionnaises de prendre part à cette aventure.

Affichant un coût avoisinant les dix millions d'euros, le Cube se veut un projet de taille. La Cinor s'est ainsi engagée à prendre en charge près de 55% du montant total. Deux millions seront quant à eux versés par l'État.

