Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

La vente de friperie au kilo revient chez Ti tang Récup. Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020, il sera possible de venir acheter des vêtements, textiles en tout genre et chaussures d'occasion au kilo. Trois lieux à retenir : Saint-Paul (11 avenue de la Rivière des Galets), Sainte-Marie (10 rue Coco Robert, La Mare), Saint-Pierre (1 chemin Epis d'or). La vente se fait en continu de 9h à 16h. Toutes les infos au 0262 35 28 48. (Photo d'illustration Ti tang Récup)

La vente de friperie au kilo revient chez Ti tang Récup. Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020, il sera possible de venir acheter des vêtements, textiles en tout genre et chaussures d'occasion au kilo. Trois lieux à retenir : Saint-Paul (11 avenue de la Rivière des Galets), Sainte-Marie (10 rue Coco Robert, La Mare), Saint-Pierre (1 chemin Epis d'or). La vente se fait en continu de 9h à 16h. Toutes les infos au 0262 35 28 48. (Photo d'illustration Ti tang Récup)