Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 31 minutes

Ce mercredi 18 novembre 2020, le Département et la Cinor ont signé une convention de partenariat pour favoriser le développement de l'économie circulaire et la gestion des déchets. "Le traitement des déchets est un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette convention va nous permettre de mutualiser nos expériences et nos moyens en termes de protection environnementale" a précisé Cyrille Melchior, président du Département.

Ce mercredi 18 novembre 2020, le Département et la Cinor ont signé une convention de partenariat pour favoriser le développement de l'économie circulaire et la gestion des déchets. "Le traitement des déchets est un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette convention va nous permettre de mutualiser nos expériences et nos moyens en termes de protection environnementale" a précisé Cyrille Melchior, président du Département.