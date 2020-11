Le partenaire de la Cinor Lalanbik présente "Océan Indien Danse" jusqu'au 3 décembre, un événement associant spectacles et rencontres dans plusieurs salles de l'île. Une pépite locale à retrouver en vidéo ci-dessous. (Photo : capture d'écran / Cité des arts)

"Après une belle et spectaculaire représentation d'"Abstract Un monde" à la Cité des Arts au mois de septembre dernier, la Compagnie 3.0 - Edith Chateau

y dévoilera "Abstract Suspension" au théâtre Les Bambous à Saint-Benoît dans le cadre de la soirée "ça revient vite!" vendredi 27 novembre !" indique la Cité des arts.



"C'est donc l'occasion et un immense plaisir pour nous de vous présenter le travail de l'équipe de Blabla Prod / Bis repetita venue tourner un reportage pendant la toute dernière résidence de la chorégraphe Edith Chateau et de ses complices" ajoute la Cité des arts.

