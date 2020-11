Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 10 heures

A l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, la Cinor met en place des ateliers de sensibilisation, de prévention et de réduction des déchets. Des animations seront à retrouver toute la semaine en interne au siège de la Cinor et pour le grand public rendez-vous dans les bibliothèques, médiathèques et écoles de musiques de la Cinor. Nous partageons leur vidéo complète. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

