Publié il y a 22 minutes

Attention, dernière vente solidaire de l'année 2020 à la Ressourcerie. Ça se passe ce samedi 5 décembre 2020, de 8h30 à 16h. Profitez de ce jour pour faire un apport volontaire et déposez vos objets inutilisés et valorisables. Rendez-vous à la Ressourcerie de La Mare et à la Ressourcerie de Bras Fusil. (Photo : Cinor)

